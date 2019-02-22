|
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
22 февраля 2019, 01:39 • 49 • В мире
Украинскому гаранту не дает покоя мысль о том, что Россия не позволяет кораблям Украины пересекать Керченский пролив по принципу "как захотел, так и пошел". Однако российский МИД дал ответ на его заявления.
Порошенко в сто пятый раз заявил о подготовке "керченского прорыва". Видимо, приближение весны и выборов заставляет его делать все более громогласные заявления. Одну из последних его речей можно условно назвать "В бой идут одни патриоты", плюс Ирина Геращенко – в качестве вдохновительницы.
За неглаженным пиджаком Порошенко мелькает министр иностранных дел Украины. Ему тоже есть что сказать – по должности положено. При этом Павла Климкина хватило на два "серьезных" заявления.
Второе его заявление было более официальным.
На воинственные заявления украинского гаранта обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров. Подтвердив, что у Киева вполне хватит ума решиться на повторение "керченского инцидента", министр добавил, что к этой провокации пытаются привлечь представителей сран НАТО.
Вскоре после этого стало известно, что в открытое море из порта Одессы вышла группа из трех военных кораблей.
Подводя итоги, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новых "керченских провокаций" российская сторона не допустит.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 февраля 2019, 17:39
|
17 февраля 2019, 17:39
|
17 февраля 2019, 07:54
|
20 февраля 2019, 07:24
|
15 февраля 2019, 16:54
|
16 февраля 2019, 22:09
|
20 февраля 2019, 16:54