Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся

Украинскому гаранту не дает покоя мысль о том, что Россия не позволяет кораблям Украины пересекать Керченский пролив по принципу "как захотел, так и пошел". Однако российский МИД дал ответ на его заявления.

Порошенко в сто пятый раз заявил о подготовке "керченского прорыва". Видимо, приближение весны и выборов заставляет его делать все более громогласные заявления. Одну из последних его речей можно условно назвать "В бой идут одни патриоты", плюс Ирина Геращенко – в качестве вдохновительницы.

"Я не буду говорить, когда (пройдут корабли, – прим. ред.), так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится Ирина Геращенко", – сказал Порошенко, заверив, что провокация точно состоится.

За неглаженным пиджаком Порошенко мелькает министр иностранных дел Украины. Ему тоже есть что сказать – по должности положено. При этом Павла Климкина хватило на два "серьезных" заявления.

"С момента присоединения Крым стал еще более украинским. За годы борьбы призыв "Крым — это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Печально, что в тот момент, когда Крым стал "российским", он был "менее украинским"", - написал Климкин на своей странице в Facebook.

Второе его заявление было более официальным.

"В обозримой перспективе мы расторгнем договор с Россией по Азовскому морю. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы расторгли его раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции", - заявил министр.

На воинственные заявления украинского гаранта обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров. Подтвердив, что у Киева вполне хватит ума решиться на повторение "керченского инцидента", министр добавил, что к этой провокации пытаются привлечь представителей сран НАТО.

"Сейчас они уже готовят очередной прорыв, тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории. Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Знаете, если такой провокатор не получает по рукам, то... я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире", - сказал Сергей Лавров.

Вскоре после этого стало известно, что в открытое море из порта Одессы вышла группа из трех военных кораблей.

Подводя итоги, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новых "керченских провокаций" российская сторона не допустит.

"Новые провокации в Керченском проливе допускаться не будут, ведется соответствующая дипломатическая работа", - успокоила Мария Захарова.

Об этом сообщает "РИА Новости".