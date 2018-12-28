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Порошенко предсказали поражение на выборах из-за "фатальной ошибки"
28 декабря 2018, 15:39 • 69 • Политика
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин рассказал о "фатальной ошибке" Петра Порошенко, из-за которой он лишился шансов победить на выборах президента страны в марте следующего года.
По словам украинского политика, нынешний президент смог победить на прошлых выборах лишь для "маргинальной части" населения, поэтому у него нет шансов остаться у власти после выборов в марте. Об этом нардеп заявил в эфире ток-шоу "События дня с Тиграном Мартиросяном", прошедшего на телеканале "НАШ".
Порошенко, по словам Добкина, сделал одну ошибку, но при этому такую фатальную для себя, что так и не стал президентом для всех украинцев, а стал президентом лишь для той части населения, которая была для него главенствующей. При этом базовая часть его электората начала сокращаться из-за снижения уровня жизни, невыполненных обещаний, повышения тарифов и промахов во внешней политике.
В итоге Порошенко остался с маргинальной частью общества, которую можно "завести", просто сказав "Россия", подчеркнул Добкин. "Он скатился в маргинальную нишу", - заключил политик.
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