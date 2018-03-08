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Порошенко предсказал «разрушение» России из-за газового спора

08 марта 2018, 15:54  •  314 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россию ждёт «разрушение», так как страна не выполняет решение Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» и якобы не следует международному праву.
 
Reuters
 

Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Когда его спросили о решении Стокгольмского арбитража по газовому спору, украинский лидер сменил тему и напомнил, что Киев начал несколько судебных процессов в ООН, в частности по вопросу Крыма.

«Но, если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — сказал Порошенко.

Он также добавил, что российская сторона будет наказана «абсолютно чёткой процедурой в суде», отметив при этом, что Украина остаётся надёжной страной в плане транзита газа.

Ранее Порошенко заявил о стабилизации ситуации с поставками газа на Украину.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал ФАН планы украинских властей арестовать имущество «Газпрома».

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