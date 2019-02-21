Порошенко предложил Раде в неотложном порядке допустить войска НАТО на Украину

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, предлагающий допустить войска стран НАТО на территорию страны. При этом проект закона был специально помечен как неотложный и направлен на рассмотрение профильного комитета украинского парламента.

Пока предполагается, что армии других государств будут введены на Украину для участия в серии совместных учений. В частности, речь идет о группе военных из США, Великобритании и Румынии.

Вместе с американскими военными Украине предстоит участвовать в учениях Rapid Trident-2019. С румынскими — в учениях Riverine-2019. С британскими — Warrior Watcher-2019.

Также Украина планирует провести международные учения "Кленовая арка-2019".

Предложенный президентом Порошенко законопроект был опубликован на сайте Рады.