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Порошенко предложил переименовать Грузию
24 июня 2019, 22:09 • 92 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело. Соответствующее обращение опубликовано на странице политика в Facebook .
РИА Новости
По его словам, Грузия «пошла на то, чтобы сменить ключевую букву» в написании названия украинской столицы: «Київ» вместо «Киев».
«По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело», — написал Порошенко.
Также он призвал украинцев, планирующих отдыхать за границей, «переориентироваться на Грузию».
Ранее кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке.
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