Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело. Соответствующее обращение опубликовано на странице политика в Facebook .

По его словам, Грузия «пошла на то, чтобы сменить ключевую букву» в написании названия украинской столицы: «Київ» вместо «Киев».

«По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело», — написал Порошенко.

Также он призвал украинцев, планирующих отдыхать за границей, «переориентироваться на Грузию».

Ранее кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке.