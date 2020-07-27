Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / Политика

Порошенко позвал народ на митинг против "капитуляции" и укатил в Турцию

27 июля 2020, 20:05  •  49 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцы теперь задаются вопросом: он призвал протестовать против Зеленского или Эрдогана
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" призвала выйти сегодня на митинг против "капитуляции" Киева перед Москвой в Донбассе. При этом сам "шоколадный король" всея Незалежной вместе с семьей отправился в турецкий Бодрум.
Отметим, что на акцию созвала украинцев соратница пана Порошенко депутат Верховной рады София Федина. Певица записала видеообращение и опубликовала его в своем "Фейсбуке".
"Мы строили нашу армию и сегодня мы готовы ее защищать. Вам не запретить нам держать оборону", – заявила пани Федина и призвала украинцев в разных городах выходить на митинги.
Однако в комментариях некоторые соотечественники обратили внимание народной избраннице на тот факт, что лидер ее партии укатил за границу. Возможно, с сарказмом отмечают пользователи, пан Порошенко выйдет на акцию в Турции (пунктуация и орфография сохранены оригиналов):
""А в Бодруме Петр Алексеевич с семьей тоже выйдут сегодня протестовать ???", "Тебе сколько заплатили девушка порох сбежал в Турцию а она руководит", "Да когда же ты успокоишься! Уже противно слушать. Давай петра и всех желающих и на передовую. Тебе что– нравится война? От кого бороныты.? Хватит со своим начальником мутить воду"".
Как пишет телеграм-канал "FRONTовые заметки", в "предательстве и цинизме Порошенко обошел даже Мазепу". Издание "Украина.ру" с юмором предположило, что, возможно, Петр Алексеевич "собирается протестовать не против Зеленского, а против (президента Турции Реджепа) Эрдогана".
Добавим, весь нынешний нервный сыр-бор у ура-патриотов Незалежной начался после сообщений о воскресном звонке Владимира Александровича главе РФ Владимиру Путину, в ходе которого они обсудили урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. В частности, лидеры обеих стран говорили о дополнительных мерах по прекращению огня, которые вступили в силу с 27 июля. Подчеркнем, что телефонный диалог состоялся по инициативе Киева.
Украинские националисты всех мастей тут же назвали "достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения" обстрелов в мятежном регионе страны капитуляцией Незалежной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
27 июля 2020, 01:05
В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным
27 июля 2020, 05:05
"Я не калькулятор": Жители Хабаровска выслушали Дегтярёва
27 июля 2020, 14:05
"Попросите Рамзана Ахматовича...": Шарий "сдал" жалобу Зеленского Путину
27 июля 2020, 16:05
Зачем нам Boeing? Коротченко назвал единственный способ обезопасить Россию от американских санкций
27 июля 2020, 07:05
Россия не разорвана в клочья, Обама седеет... Русский опыт поможет выстоять и Китаю
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2020, 21:05
"Обманул по-крупному": Как Путин обошёлся с бунтовщиком, рассказал Марат Баширов
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
25 июля 2020, 11:05
О беспрецедентном постановлении Конституционного суда Германии
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем лечиться от COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.