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«Порошенко позорит ветеранов АТО»

16 мая 2018, 17:54  •  173 • Война
«Позорное» присутствие президента Украины Петра Порошенко на награждении участников украинских военных состязаний Invictus Games оскорбило честь раненых «ветеранов АТО», заявил боец полка Нацгвардии Украины «Азов» Олег Толмачев.
Он объяснил, передает ФАН со ссылкой на украинские СМИ, что отказался пожимать поданную ему президентом Порошенко руку «из-за скучного выступления».
В своей речи глава Украины рассказал о создании специального министерства помощи участникам боевых действий и ветеранам, а Толмачев полагает, что это решение запоздало на четыре года.
По словам украинского националиста, заниматься ветеранами и ранеными нужно было начинать гораздо раньше, а Порошенко «затягивает войну».
Напомним, что ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно, что Толмачев с большой медалью на шее прошел мимо Порошенко по сцене, никак не отреагировав на поданную ему руку. Когда украинский лидер похлопал «азовца» по плечу, он вновь отказался отвечать, и Порошенко смущенно ретировался.
При этом всем остальным участникам награждения Толмачев руку пожал и даже обнялся.
Олег Толмачев вступил в добровольческий националистический батальон «Азов» в начале лета 2014 года. Украинский националист прошел через «иловайский котел», а в боях под Мариуполем он получил огнестрельное ранение в большеберцовую кость.
Отметим, что против участников батальона «Азов» в Российской Федерации неоднократно возбуждались уголовные дела по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Истязание» и «Похищение человека».
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы и политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что действия Толмачева могут вызвать серьезные последствия для «Азова». По мнению Соскина, это «открытый конфликт, демонстрация», которая повлечет за собой как преследование ветерана АТО, так и командования полка.
«Порошенко таких вещей не прощает, это известно. Он очень мстительный и коварный человек», — убежден политолог.
«Пока это происходит как исключение. Вообще не понятно, зачем он [президент Украины Петр Порошенко] пошел на эту церемонию? Какое он отношение к этому имеет? Пошел бы еще коровам хвост покрутил, подоил или посмотрел, как свиноматка опоросячивается»,
— подытожил Соскин.
Националистический батальон «Азов» неоднократно был уличен в военных преступлениях и нарушениях прав человека в Донбассе. Члены этого объединения, по данным ООН, насиловали, грабили и убивали мирных жителей. Многие из «азовцев» придерживаются националистических и откровенно нацистских взглядов.
Петр Порошенко после проявления антисемитских настроений в ходе акции националистов в Одессе заявил, что на Украине не должно быть проявлений дискриминации и нетерпимости к другим национальностям и осудил проявления нетолерантности и антисемитизма.
«Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления на Украине, как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе»,
— заявил президент Украины.
«Украинские власти будут решительно реагировать на любые попытки посеять враждебность в нашем обществе. Реакция правоохранительных органов Украины на такие незаконные действия будет незамедлительной», — отметил он.
28 апреля во Львове около тысячи украинских националистов провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии SS «Галичина». Дивизия была сформирована 75 лет назад, в 1943 году. В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Кроме того, радикалы несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом поле с тремя золотыми коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова.

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