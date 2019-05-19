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Порошенко пожелал Зеленскому удачи на посту президента Украины
19 мая 2019, 21:39 • 46 • Украина
Действующий президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter пожелал избранному лидеру страны Владимиру Зеленскому удачи на посту главы государства.
Reuters
Кроме того, политик заявил, что уверен в европейском будущем Украины.
«Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства... Уже завтра он будет президентом моей страны, которую я люблю и в чьё европейское будущее верю», — написал Порошенко.
При этом он добавил, что считает своим долгом «никому не позволить свернуть с курса» на членство государства в НАТО и ЕС.
Ранее Зеленский пригласил всех желающих посмотреть церемонию его инаугурации на телеэкране в Мариинском парке в украинской столице.
Мероприятие состоится в понедельник, 20 мая.
В свою очередь, политолог Руслан Бортник оценил в беседе с ФАН заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана о том, что главной задачей Владимира Зеленского в ближайшие два года станет уплата государственных долгов.
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