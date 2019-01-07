Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Турция отмахнулась от поставленного Болтоном условия вывода войск США из Сирии
"Правый сектор" готовится к атаке на Украинскую Церковь
"Асад так и не ушёл": Мир поменял свое отношение к президенту Сирии
Почти половина немцев желают вывода войск ФРГ из Сирии - СМИ
Главная / Украина

Порошенко пожелал украинцам на Рождество «долгожданного мира»

07 января 2019, 12:54  •  97 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством и пожелал им «долгожданного мира».
 
Reuters
 

«Искренне поздравляю всех украинцев с большим церковным и глубоко семейным праздником — Рождеством Христовым! Пусть новорождённый Спаситель Иисус Христос пошлёт нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца», — написал Порошенко в своём Twitter.

Щиро вітаю всіх українців із великим церковним та глибоко родинним святом – Різдвом Христовим!

Хай новонароджений Спаситель Ісус Христос пошле нам довгоочікуваний мир і благословить кожну українську родину і кожного українця.

Христос народився!
Славімо Його! pic.twitter.com/Uu4NoSXizn

— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 января 2019 г.

Ранее Порошенко заявил после церемонии вручения в Стамбуле томоса об автокефалии новой церковной структуры — Православной церкви Украины, что на Украине будут уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

97
Источник
Похожие новости
06 января 2019, 01:09
Молдова готовится к выборам парламента
05 января 2019, 21:39
Парубий прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП
06 января 2019, 13:54
Порошенко заявил, что на Украине будут уважать свободу вероисповедания
07 января 2019, 12:54
Порошенко пожелал украинцам на Рождество «долгожданного мира»
05 января 2019, 21:39
В УПЦ предупредили о готовящейся провокации радикалов в Чернигове
05 января 2019, 21:39
Усик может провести бой с Поветкиным
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
05 января 2019, 10:24
Политик Михаил Юрьев: Через пару месяцев Россию отключат от доллара, и мы пойдем по пути Китая
04 января 2019, 06:54
"Такое даже в сумасшедшем доме не услышишь": Депутат Рады прокомментировал закрытие избирательных участков в России
04 января 2019, 18:09
Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко
01 января 2019, 21:54
Депутат Бундестага Пётр Быстрон о марше бандеровцев в Киеве: «Это большая проблема украинского правительства — прославление приспешника нацистов»
03 января 2019, 19:40
НЕпригорело от Зеленского
05 января 2019, 13:39
В Минобороны испытали "Удава"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.