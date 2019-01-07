Порошенко пожелал украинцам на Рождество «долгожданного мира»

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством и пожелал им «долгожданного мира».

«Искренне поздравляю всех украинцев с большим церковным и глубоко семейным праздником — Рождеством Христовым! Пусть новорождённый Спаситель Иисус Христос пошлёт нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца», — написал Порошенко в своём Twitter.

Щиро вітаю всіх українців із великим церковним та глибоко родинним святом – Різдвом Христовим!



Хай новонароджений Спаситель Ісус Христос пошле нам довгоочікуваний мир і благословить кожну українську родину і кожного українця.



Христос народився!

Славімо Його! pic.twitter.com/Uu4NoSXizn — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 января 2019 г.

Ранее Порошенко заявил после церемонии вручения в Стамбуле томоса об автокефалии новой церковной структуры — Православной церкви Украины, что на Украине будут уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина.