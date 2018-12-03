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Порошенко пожаловался на «непредсказуемость» Путина после инцидента в Керченском проливе

03 декабря 2018, 01:09  •  102 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил, что после инцидента в Керченском проливе глава российского государства Владимир Путин отказался переговорить с ним по телефону. На этот раз он пожаловался на молчание Кремля и «непредсказуемость» российского лидера французскому изданию France24.
В этот раз Порошенко добавил, что со своей стороны был готов провести с Путиным беседу в любом потенциально возможном формате. По его словам, это могли быть как двухсторонние переговоры, так и телеконференция в «нормандском формате» или с участием американских представителей.
При этом Порошенко настоял, что поведение и поступки главы российского государства являются «абсолютно непредсказуемыми». Как и весь остальной мир, утверждает украинский лидер, он не может их прогнозировать.
Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу России в районе Керченского пролива. Провокация закончилась задержанием самих судов и 24 членов их экипажей. Уже на следующий день в 10 регионах Украины было объявлено военное положение.

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