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Порошенко поздравил украинцев с внедрением 4G в стране
30 марта 2018, 11:09 • 13 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране «отныне появилась» мобильная связь четвёртого поколения. Об этом он написал в своём Facebook.
globallookpress.com © Britta Pedersen/ZB
«Связь четвёртого поколения отныне на Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Поздравляю украинцев с внедрением 4G», — объявил украинский президент.
Ранее стало известно, что в российских городах-миллионниках ожидается внедрение 5G к 2020 году.
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