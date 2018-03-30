Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Харькове неизвестные устроили стрельбу из автомата возле ресторана
«Кровь на твоих руках»: в соцсетях затравили проводившего последнюю проверку кем...
Хочется с кем-то пообщаться
«Упражнения в демократии»: Симоньян связала прекращение вещания RT в Вашингтоне ...
Главная / Украина

Порошенко поздравил украинцев с внедрением 4G в стране

30 марта 2018, 11:09  •  13 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране «отныне появилась» мобильная связь четвёртого поколения. Об этом он написал в своём Facebook.
 
globallookpress.com © Britta Pedersen/ZB
 

«Связь четвёртого поколения отныне на Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Поздравляю украинцев с внедрением 4G», — объявил украинский президент.

Ранее стало известно, что в российских городах-миллионниках ожидается внедрение 5G к 2020 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

13
Источник
Похожие новости
29 марта 2018, 22:09
В «Нафтогазе» надеются договориться с «Газпромом» о добровольной выплате долга
29 марта 2018, 12:24
Националисты ворвались в здание горсовета украинского Николаева
30 марта 2018, 06:09
NBC: Трамп долго противился поставкам оружия на Украину и настоял, чтобы Киев заплатил

Загрузка...
29 марта 2018, 12:24
МИД Украины передал предупреждение послу Венгрии из-за его высказываний
29 марта 2018, 12:24
Концерн «Укроборонпром» проведёт массовое сокращение сотрудников
29 марта 2018, 18:54
Песков рассказал, из каких стран шли вбросы ложных данных о пожаре в Кемерове
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
30 марта 2018, 06:09
NBC: Трамп долго противился поставкам оружия на Украину и настоял, чтобы Киев заплати...
30 марта 2018, 01:24
«Кровь на твоих руках»: в соцсетях затравили проводившего последнюю проверку кемеровс...
30 марта 2018, 04:39
«Зеркальные, но не только»: Лавров рассказал об ответных мерах в связи с высылкой рос...
30 марта 2018, 08:09
Великобритания ввяжется в «маленькую победоносную войну» с Россией
30 марта 2018, 08:09
Россия не будет вечным мальчиком для битья
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 марта 2018, 11:08
"Друзья Украины" в этот раз промолчат
26 марта 2018, 09:55
Дело Скрипаля: построение перед атакой
29 марта 2018, 09:24
России объявлена война
23 марта 2018, 20:09
Меркель призвала Евросоюз не останавливаться на отзыве послов из России по делу Скрипаля
28 марта 2018, 07:24
Покайтесь, господин Фоменко!
28 марта 2018, 18:39
«Оседлать непогребённых детей»: Собчак возмутилась эфиром «Дождя» о трагедии в Кемерово
26 марта 2018, 13:09
Террористы, уходя из Восточной Гуты, расстреляли западных военных советников
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.