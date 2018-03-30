Порошенко поздравил украинцев с внедрением 4G в стране

• 13 • Украина

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране «отныне появилась» мобильная связь четвёртого поколения. Об этом он написал в своём Facebook.

globallookpress.com © Britta Pedersen/ZB

«Связь четвёртого поколения отныне на Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Поздравляю украинцев с внедрением 4G», — объявил украинский президент. Ранее стало известно, что в российских городах-миллионниках ожидается внедрение 5G к 2020 году.