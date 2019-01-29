Порошенко пойдёт на выборы президента как самовыдвиженец

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко намерен участвовать в выборах президента Украины как самовыдвиженец. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«У нас есть 50 кандидатов, которые идут от партий, потому что у партий есть только кандидат и флаг. Нашего президента поддерживает общество», — приводит её слова интернет-издание «Фокус».

Ранее Порошенко заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

По его словам, он хочет быть уверенным в том, что Украина пойдёт по европейскому и евро-атлантическому путям развития.