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Порошенко появился на публике в пиджаке "с чужого плеча": "И даже костюм сидит как ворованный", - прокомментировал в Сети

08 июля 2019, 08:09  •  180 • В мире
Костюмы Порошенко обсуждаются не меньше, чем его выступления. Оно и понятно: редко можно увидеть главу государства в мятой одежде. И вот – новая фотография бывшего президента Украины, на которой он в пиджаке на размер-другой больше, как "с чужого плеча". "И даже костюм сидит как ворованный", - прокомментировали пользователи Сети.
Как известно, внешний вид Порошенко неоднократно вызывал острую критику. Вечно мятые пиджаки, брюки без стрелок, потрепанные туфли. К примеру, в конце января, в ходе визита украинского гаранта в Израиль, Порошенко во время церемонии фотографирования со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном был запечатлен с заправленным в брюки пиджаком.
Фотография, сначала появившаяся на официальном сайте украинского президента, вскоре была оттуда удалена. Однако пользователи Сети конфуз первого лица Украины заметили и прокомментировали: "Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо".
И вот – новый эпизод. Снимок Петра Порошенко под руку с женой Мариной не прошел мимо внимания комментаторов. Костюм на экс-гаранте действительно вызывает вопросы: огромный, на пару размеров больше, словно он позаимствовал его у кого-то на время.
"И даже костюм сидит как ворованный", - написала Елена Лукаш, опубликовав две фотографии. Политолога Армена Гаспаряна снимок даже насмешил: "Есть в мире стабильность", - отметил он.
Фото: Twitter/Армен Гаспарян
Фото: Twitter/Елена Лукаш
"Скажите ему, что воровать с бельевых верёвок- моветон. Как и подбирать у мусорных баков. Эх, президент же, хоть и бывший", - прокомментировала @natalydanilova2.
"А жене рядом вот совсем все равно? Нет, мне просто интересно - рубашка мужчины лицо женщины, так-то", - добавила L.Satanina.
"Может жена специально так одевает, чтобы её "Черчилля" никто не увёл?", - предположил Val Baktin.
"Бомжару как не одень, он бомжом останется. Это психологический тип", - подвел черту Игорь@hjckzrjdbujhm.
В бытность Порошенко президентом в Сети регулярно появлялись фотографии с мероприятий, на которых он выглядел крайне непрезентабельно. И очень странно, что пресс-служба на постоянной основе их публиковала.
Иногда казалось, что он пытается следовать привычкам американского президента. Так, на встрече с Дональдом Трампом в сентябре 2018 года глава Украины настолько старательно пытался подражать коллеге, что дошло до абсурда. Он облачился в точно такой же костюм, что и американский лидер, вплоть до фирменного красного галстука. Впрочем, на Трампе пиджак смотрелся явно лучше.
"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", - заявил пресс-секретарь украинского политика Станислав Цеголко.
Однако далеко не все люди из окружения Порошенко были так снисходительны к его внешнему виду. Нередко на важных встречах на высшем уровне многие украинские дипломаты испытывали неловкость из-за первого лица Украины. "Им было стыдно за внешний вид Петра Порошенко", - признался как-то экс-глава президентского протокола Украины Юрий Ладный.
По его словам, протокольная служба не была виновата в мятых брюках и пиджаках первого лица страны. Дело в том, что Порошенко всегда игнорировал правило, что президент "должен иметь пристойный внешний вид".

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