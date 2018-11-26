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Порошенко пояснил пункт о мобилизации в указе о военном положении

26 ноября 2018, 19:24  •  113 • Украина
Указ о военном положении пока не предусматривает полной или частичной мобилизации, заявил президент Украины Пётр Порошенко в ходе специального обращения.
 
Reuters
 

«Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации. Эта возможность остаётся открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации», — цитирует Порошенко УНН.

Он подчеркнул, что военное положение не означает ни объявления войны, ни отказа от политико-дипломатического урегулирования на востоке страны.

Ранее Порошенко подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения.

Сообщалось, что он, в частности, поручил Генштабу принять меры по организации частичной мобилизации.

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