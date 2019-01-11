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Порошенко поведал украинцам, как отмена запрета на торговлю землёй "вытянет Украину на большие высоты"

11 января 2019, 01:39  •  68 • Политика
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал гражданам о "пользе" отмены моратория на торговлю землёй. По его словам, отмена запрета "вытянет Украину на большие высоты".
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что стране не выгоден мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Об этом в четверг, 10 января, сообщило украинское издание "Укринформ".
Порошенко уверяет, что запрет на продажу земли якобы на руку только "аферистам и спекулянтам", а его отмена позволит Украине "вытянуть экономику Украины на большие высоты". Перед этим лишь нужно принять несколько законов, устанавливающих минимальную стоимость сельхозугодий и внедрить высокий регистрационный сбор.
"Абсолютно нелепым запретом мы уничтожаем права фермера... Страна готова к честному разговору (об отмене моратория на продажу сельхозземель)", - цитирует издание слова Порошенко.
Напомним, что единственные, кому невыгоден запрет на продажу земель на Украине, - это европейские инвесторы. В Европе, как известно, имеется дефицит сельхозугодий, тогда как в Незалежной их огромное количество. Неслучайно отмена моратория на продажу земли является одним из условий предоставления Киеву нового кредита Международным валютным фондом.

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