Бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал от действующих украинских властей, в частности от президента Владимира Зеленского, снова поднять вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс. Он также призвал его к "непрерывной осаде Кремля".В эфире украинского телевидения Порошенко потребовал от Зеленского усилить давление на Москву и привлечь к переговорам по Донбассу США. По его словам, Зеленскому необходимо также вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс.По мнению экс-президента Украины, у Зеленского есть большие шансы на урегулирование конфликта в Донбассе, пока канцлером Германии является Ангела Меркель.Отметим, на фоне воинственных заявлений украинских популистов граждан страны лишают последнего. Украинцам отказали в субсидиях, чтобы "не калечить их психику". По мнению и. о. главы Минэнерго Украины Юрия Витренко, из-за субсидий украинцы чувствуют себя нищими: субсидии "пагубно влияют на человеческую психику", заявил он и предложил избавить от пособия украинцев. Заявление прозвучало на мероприятии в "Украинском кризисном медиацентре".