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Порошенко потребовал введения миротворцев в Донбасс и "непрерывной осады Кремля"
23 января 2021, 15:40 • 291 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал от действующих украинских властей, в частности от президента Владимира Зеленского, снова поднять вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс. Он также призвал его к "непрерывной осаде Кремля".
В эфире украинского телевидения Порошенко потребовал от Зеленского усилить давление на Москву и привлечь к переговорам по Донбассу США. По его словам, Зеленскому необходимо также вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс.
По мнению экс-президента Украины, у Зеленского есть большие шансы на урегулирование конфликта в Донбассе, пока канцлером Германии является Ангела Меркель.
Отметим, на фоне воинственных заявлений украинских популистов граждан страны лишают последнего. Украинцам отказали в субсидиях, чтобы "не калечить их психику". По мнению и. о. главы Минэнерго Украины Юрия Витренко, из-за субсидий украинцы чувствуют себя нищими: субсидии "пагубно влияют на человеческую психику", заявил он и предложил избавить от пособия украинцев. Заявление прозвучало на мероприятии в "Украинском кризисном медиацентре".
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