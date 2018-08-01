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Порошенко потребовал ускорить подготовку нового иска к России за Крым и Донбасс

01 августа 2018, 20:39  •  69 • Украина

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко потребовал ускорить подготовку нового иска к Российской Федерации за якобы нанесенный ущерб в Крыму и Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

"Не должны медлить ни минуты по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба", - выразил мнение Порошенко. По его словам, "продолжающаяся вооруженная агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма".

При этом Порошенко отметил, что обратился к правительству Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. "Этот орган предусмотрен так называемым законом о реинтеграции. <...> Ожидаю от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным", - подчеркнул политик.

Петр Порошенко 20 февраля подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса), закон вступил в силу 24 февраля.

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о Минских соглашениях.

12 апреля стало известно, что Россия обратилась к ОБСЕ с просьбой проанализировать закон о реинтеграции Донбасса на предмет соответствия обязательствам Киева в рамках комплекса мер по выполнению минских соглашений.

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