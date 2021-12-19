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Порошенко потребовал от Зеленского "не прятаться в Карпатских горах"

19 декабря 2021, 15:05  •  169 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от команды действующего главы страны Владимира Зеленского "не прятаться в Карпатских горах" и отреагировать на переговоры между Россией и США о гарантиях безопасности.
Украинская сторона должна первой отреагировать на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook.
Ранее МИД России сообщил, что Москва передала Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. Американская сторона уже ознакомилась с инициативами, которые она обсуждает теперь с европейскими коллегами.
Порошенко считает, что прямо сейчас решается дальнейшая судьба Украины, которая не должна молчать. При этом Киев должен первым потребовать, чтобы в рамках гарантий безопасности были подняты вопросы о Донбассе и Крыме.
"Призываю украинские власти не прятаться в Карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах", - цитирует его слова РИА ФАН.
Как заявил телеканалу "360" депутат Государственной Думы Алексей Чепа, США оказывают давление на страны Евросоюза, вынуждая продлевать санкции против России. Подобный манёвр призван успокоить Киев, который напрягся после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом.
При этом все понимают, что именно украинская сторона отказывается следовать Минским договорённостям.
"Продолжение раздувания этого конфликта и истерии грозящего вторжения на её территорию - это всё тоже её действия", - пояснил парламентарий.

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