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Порошенко потребовал от ЕС и США нанести по России "невыносимый" удар
01 декабря 2021, 18:15 • 318 • Политика
"Шоколадный король" Незалежной хочет "адских" санкций для Москвы
Коллективный Брюссель и Вашингтон должны как можно быстрее составить новый пакет "адских" рестрикций в отношении России на случай "вторжения" Москвы в пределы Незалежной. К этому призвал западных старших товарищей экс-президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
"ЕС, США должны назначить каждый нового представителя, который будет заниматься срочной разработкой списка санкций, которые одни надо принять уже сейчас, а другие – адские санкции для (президента РФ Владимира) Путина – тогда, когда он решится на второй этап агрессии", – цитирует "Интерфакс-Украина" хозяина "Рошена".
Петр Алексеевич заявил, что у Москвы не должно остаться никаких иллюзий относительно введения очередных ограничений.
"Шоколадный король" всея Незалежной подчеркнул, что "цена агрессии для Путина, в том числе через санкционный механизм, должна стать непомерной и невыносимой".
Таким образом, украинский политик произнес новую мантру Запада, спущенную киевскому режиму из глубин США, ЕС и НАТО. Аккурат накануне с ней же выступил и генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг, прибывший в Ригу на встречу глав МИД членов объединения.
Сначала норвежец пожаловался, что у альянса нет данных о планах России в отношении Украины, но натовцы готовятся к возможности применения Москвой военной силы против Киева. А затем Столтенберг пригрозил РФ новыми санкциями, если ситуация вокруг Незалежной ухудшится.
В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс решила наглядно продемонстрировать России решимость стран-членов НАТО оказать поддержку соборной и прокатилась на танке в боевом обмундировании, посещая военную базу Соединенного Королевства в Эстонии, расположенную в 160 км от российской границы.
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