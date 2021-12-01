Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

Порошенко потребовал от ЕС и США нанести по России "невыносимый" удар

01 декабря 2021, 18:15  •  318 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
"Шоколадный король" Незалежной хочет "адских" санкций для Москвы
Коллективный Брюссель и Вашингтон должны как можно быстрее составить новый пакет "адских" рестрикций в отношении России на случай "вторжения" Москвы в пределы Незалежной. К этому призвал западных старших товарищей экс-президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
"ЕС, США должны назначить каждый нового представителя, который будет заниматься срочной разработкой списка санкций, которые одни надо принять уже сейчас, а другие – адские санкции для (президента РФ Владимира) Путина – тогда, когда он решится на второй этап агрессии", – цитирует "Интерфакс-Украина" хозяина "Рошена".
Петр Алексеевич заявил, что у Москвы не должно остаться никаких иллюзий относительно введения очередных ограничений.
"Шоколадный король" всея Незалежной подчеркнул, что "цена агрессии для Путина, в том числе через санкционный механизм, должна стать непомерной и невыносимой".
Таким образом, украинский политик произнес новую мантру Запада, спущенную киевскому режиму из глубин США, ЕС и НАТО. Аккурат накануне с ней же выступил и генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг, прибывший в Ригу на встречу глав МИД членов объединения.
Сначала норвежец пожаловался, что у альянса нет данных о планах России в отношении Украины, но натовцы готовятся к возможности применения Москвой военной силы против Киева. А затем Столтенберг пригрозил РФ новыми санкциями, если ситуация вокруг Незалежной ухудшится.
В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс решила наглядно продемонстрировать России решимость стран-членов НАТО оказать поддержку соборной и прокатилась на танке в боевом обмундировании, посещая военную базу Соединенного Королевства в Эстонии, расположенную в 160 км от российской границы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



318
Источник
Похожие новости
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Донбассе
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы"
01 декабря 2021, 04:50
Сенатор Пушков дал жесткий сигнал Западу после слов Путина об угрозе из Украины: "Делайте выводы"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать ...
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Д...
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
29 ноября 2021, 14:20
Кто станет президентом после Зеленского? Эксперт дал неожиданный прогноз по Украине
27 ноября 2021, 05:45
"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине будет не 1 декабря
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
25 ноября 2021, 08:15
Пронько: "Чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал"
26 ноября 2021, 22:10
"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
28 ноября 2021, 16:10
Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.