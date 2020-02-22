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Порошенко потребовал не смотреть в глаза Путину. И не молчать
22 февраля 2020, 14:39 • 38 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко сказал, что глава России Владимир Путин опаснее китайского коронавируса, и призвал не смотреть российскому лидеру в глаза, а также не молчать.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко бурно отреагировал на слова главы России Владимира Путина о разрушении единой Русской Церкви в Незалежной. Истерический ответ экс-главы Украины был опубликован на его странице в Instagram.
Как отмечают пользователи в комментариях, страх бывшего украинского лидера перед президентом России, похоже, дошёл до крайней точки, раз он даже не осмеливается взглянуть тому в глаза. К сожалению, на болтливости экс-главы Украины это никак не сказывается, иронизируют комментаторы.
"Смешно)", - коротко прокомментировала истерику бывшего украинского лидера российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале.
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