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Порошенко потребовал для русских "адских санкций": "Путин должен понимать"

05 декабря 2021, 09:10  •  37 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал от Запада ввести "адские санкции" против России. Он заявил, что "Путин должен понимать", какой "отпор всего мира" он получит в случае вторжения на Украину.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко отметился очередным одиозным выступлением в эфире итальянского телеканала Sky TG24. Он заявил, что страны Запада должны подготовить список "адских санкций" против России на тот случай, если она решит вторгнуться на Украину.
"Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира", - объяснил свой призыв Порошенко. Кроме того, бывший глава страны в ультимативной форме потребовал от Запада летальное оборонительное оружие, а вот солдаты НАТО Киеву не нужны.
Порошенко объяснил это тем, что за время его нахождения у власти Украина создала "одну из самых эффективных и сильных армий на континенте", так что "свою землю" украинские военные способны защитить сами.
В последнее время в западных СМИ наблюдается новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сначала заявляли, что не фиксируют наращивания войск России у своих границ, но затем тоже заговорили о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.
В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчёркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам нашей страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по её собственной территории не должно никого волновать.

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