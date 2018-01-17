Порошенко: поставки противотанковых комплексов Javelin на Украину будут оплачены США

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КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin будут оплачены из бюджета США. Об этом 17 января заявил Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Также Порошенко отметил, что Украина в разы увеличит поставки противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов для силовой операции в Донбассе.

"Противотанковое вооружение - его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза", - сказал он.

Кроме того, как указал президент, оснащение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз. Он напомнил, что на гособоронзаказ в 2018 году планируется потратить более 21 млрд гривен (более $731,7 млн по текущему курсу), что больше на 37%, чем годом ранее.

Киев на протяжении нескольких лет просил от США направить Вооруженным силам Украины новые виды оружия - в первую очередь противотанковые средства. В конце декабря 2017 года руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны.

До этого телеканал АВС проинформировал, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн.

В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Перед реализацией план должен быть направлен на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.