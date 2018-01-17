Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Успех Рублёва, достижение 15-летней украинки и негостеприимные фанаты: обзор тре...
Армия по заказу: ЧВК выводят из серой зоны
Украина официально возобновляет покупку российского газа (Руслан Осташко)
2018. Мир в изображении американских аналитических центров
Главная / Украина

Порошенко: поставки противотанковых комплексов Javelin на Украину будут оплачены США

17 января 2018, 20:54  •  136 • Украина

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin будут оплачены из бюджета США. Об этом 17 января заявил Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Также Порошенко отметил, что Украина в разы увеличит поставки противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов для силовой операции в Донбассе.

"Противотанковое вооружение - его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза", - сказал он.

Кроме того, как указал президент, оснащение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз. Он напомнил, что на гособоронзаказ в 2018 году планируется потратить более 21 млрд гривен (более $731,7 млн по текущему курсу), что больше на 37%, чем годом ранее.

Киев на протяжении нескольких лет просил от США направить Вооруженным силам Украины новые виды оружия - в первую очередь противотанковые средства. В конце декабря 2017 года руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны.

До этого телеканал АВС проинформировал, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн.

В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Перед реализацией план должен быть направлен на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

136
Источник
Похожие новости
17 января 2018, 22:39
Успех Рублёва, достижение 15-летней украинки и негостеприимные фанаты: обзор третьего игрового дня Australian Open
17 января 2018, 12:54
Лучше всех: как могла бы выступить сборная СССР на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане
17 января 2018, 20:54
Источник: Военный комитет НАТО не обсуждал поставки летального оружия на Украину

18 января 2018, 01:54
«Остановить вирус не удаётся»: почему на Украине растёт число заболевших гепатитом А
17 января 2018, 16:09
«Попытка завуалировать трагедию»: как в Москве отреагировали на слова Порошенко о намерении России уничтожить Украину
17 января 2018, 07:54
Генсек ООН включил урегулирование конфликта на Украине в число приоритетов на 2018 год
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
18 января 2018, 01:54
Гранатомёт и патроны: тайник с оружием стал причиной ареста бывшего охранника Бориса ...
18 января 2018, 00:24
Высший пилотаж: тяжелые истребители устроили карусель со взлетом и посадкой на автотр...
18 января 2018, 00:40
Лучший район Чикаго создали украинцы
18 января 2018, 01:54
«Мы должны мобилизоваться»: в Европарламенте обсудили «российскую пропаганду»
18 января 2018, 01:54
«За безобидную пародию не должны отчислять»: интернет-пользователи поддержали снявших...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
13 января 2018, 23:24
ГАРРИ БЕР-КУТ. УКРАИНЦЫ – ОДИЧАЛЫЕ ЕВРЕИ. 13.01.2018 [РАССВЕТ]
15 января 2018, 09:09
Аллигаторы в Америке замёрзли не в последний раз
15 января 2018, 07:52
Вечер с Владимиром Соловьевым от 14.01.18
12 января 2018, 09:39
Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»!
12 января 2018, 18:28
Оставьте себе кpымcкиe корабли, но отдайте их нам
13 января 2018, 19:39
Как сейчас выглядят военные корабли в Крыму, которые Путин предложил вернуть Украине
12 января 2018, 02:54
«Только на Украине такое могло прийти в голову»: как в России отреагировали на идею «приватизировать» русский язык
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.