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Порошенко поставил ультиматум властям Украины

05 ноября 2020, 20:25  •  92 • Украина

Сегодня, 5 ноября, выступая в парламенте, пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поставил ультиматум правительству и президенту Владимиру Зеленскому и на его выполнение дал 72 часа.

С трибуны Верховной Рады он потребовал открыть ведомственные больницы и «Феофанию» для приема больных COVID-19 украинцев:

«За 72 часа, и это мое обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая "Феофанию", где решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больнице».

«У Зеленского и правительства было 9 месяцев и 66 млрд коронавирусного фонда для того, чтобы качественно приготовить страну к вызовам пандемии. Не сделано ничего от слова "совсем". Ни ИВЛов, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни кроватей, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю — это преступление. И цена этого преступления растет каждый день. Почти 10 000 заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысяча заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, потому что они задохнулись. Заболели, потому что нет средств защиты», — заявил Порошенко.

Он призвал прекратить так называемую «Большую стройку» с самой дорогой стоимостью километра и предусмотреть в бюджете следующего года отдельную программу, «которая обязывает бесплатные маски, тесты, которые можно сделать за час, бесплатные защитные костюмы, места в больницах с кислородом, лекарства бесплатные».

«Всего этого лишены украинцы, потому что с коронавирусного фонда деньги тратились на значительную программу, которая называется "Большая кража". Потому что оттуда они воруют», — сказал экс-президент.

В заключение Порошенко обещал украинцам «победить» COVID-19.

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