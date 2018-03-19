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Порошенко поставил под сомнение результаты выборов президента РФ в Крыму

19 марта 2018, 13:24  •  285 • Украина

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает, что результаты на выборах президента РФ в Крыму не соответствуют реальному положению дел. Свою точку зрения он изложил в опубликованном в понедельник специальном заявлении по поводу голосования на полуострове.

"Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова, - утверждает Порошенко. - Обнародованные официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией". Само проведение выборов президента РФ на территории Крыма, по мнению Порошенко, также является незаконным.

По его словам, Киев продолжит усилия в рамках международных организаций и судебных инстанций с целью добиться признания фактов "грубого нарушения прав человека в Крыму". Он также призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Москву.

Согласно предварительным данным, Владимир Путин победил на выборах президента РФ, набрав 76,66% голосов. В Крыму за него проголосовали 92,15% избирателей.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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