Порошенко поставил крест на будущем Украины

Автор:

Павленко Дмитрий

За принятие законопроекта, который предусматривает прекращение действия «Большого договора» о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, проголосовали 277 депутатов при необходимых 226 для принятия решения. Соответствующий документ в минувший понедельник внес в парламент украинский президент Петр Порошенко.

Официально «Большой договор» прекращает свое действие 1 апреля 2019 года — на следующий день после запланированных на Украине президентских выборов, проведение которых в установленный срок, между прочим, находится под вопросом из-за введенного Порошенко военного положения.

Двадцать лет «стратегического партнерства»

Напомним, что работа над положениями «Большого договора» продолжалась в течение нескольких лет после распада Советского Союза и появления на карте мира суверенных государств Российской Федерации и Украины. 31 мая 1997 года состоялось его подписание главами государств Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. 14 января 1998 года соглашение было ратифицировано Верховной радой Украины. Ратификация соглашения Государственной думой затянулась до конца 1998 года. В частности, одним из последовательных противников «Большого договора» выступала фракция ЛДПР, которая акцентировала внимание на невозможности признания советских и постсоветских границ Украины. Тем не менее 25 декабря 1998 года российский парламент проголосовал за ратификацию соглашения, и с 1 апреля 1999 года оно вступило в силу.