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Порошенко поставил крест на будущем Украины
08 декабря 2018, 11:09 • 387 • В мире
Верховная рада Украины 6 декабря 2018 года приняла официальное постановление о прекращении действия «Большого договора» о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией
Автор:
Павленко Дмитрий
За принятие законопроекта, который предусматривает прекращение действия «Большого договора» о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, проголосовали 277 депутатов при необходимых 226 для принятия решения. Соответствующий документ в минувший понедельник внес в парламент украинский президент Петр Порошенко.
Официально «Большой договор» прекращает свое действие 1 апреля 2019 года — на следующий день после запланированных на Украине президентских выборов, проведение которых в установленный срок, между прочим, находится под вопросом из-за введенного Порошенко военного положения.
Двадцать лет «стратегического партнерства»
Напомним, что работа над положениями «Большого договора» продолжалась в течение нескольких лет после распада Советского Союза и появления на карте мира суверенных государств Российской Федерации и Украины. 31 мая 1997 года состоялось его подписание главами государств Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. 14 января 1998 года соглашение было ратифицировано Верховной радой Украины. Ратификация соглашения Государственной думой затянулась до конца 1998 года. В частности, одним из последовательных противников «Большого договора» выступала фракция ЛДПР, которая акцентировала внимание на невозможности признания советских и постсоветских границ Украины. Тем не менее 25 декабря 1998 года российский парламент проголосовал за ратификацию соглашения, и с 1 апреля 1999 года оно вступило в силу.
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