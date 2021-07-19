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Порошенко поссорился с финансируемыми им националистами, обвинив их в чёрной неблагодарности

19 июля 2021, 07:25  •  138 • Украина

Пётр Порошенко обиделся на ряд представителей украинских националистов. Бывший гарант Конституции потратил немалые деньги на Олега Сенцова, Сергея Стерненко и фигурантов дела Павла Шеремета. Однако те отплатили ему неблагодарностью, не захотев в нужный момент поддержать арестованных по делу «Кузницы на Рыбальском» и, прежде всего, экс-замминистра обороны Игоря Павловского.

В свое время экс-президент финансировал проекты: «Правотворець», FreeRiff, FreeDrKuzmenko, «Рух опору капітуляції», «Демократична сокира», «Тарифный майдан» и все акции по освобождению Сергея Стерненко. Однако, когда настал нужный день и Зе-команда по-новому взялась за распутывание коррупционных афер в «Укроборонпроме», за людей Порошенко никто не вписался. В частности, Стерненко и Ко не только не явились на суд к Паловскому, которому назначили рекордный залог в 20 млн. долларов, но и даже поленились написать посты в Фейсбук. ГБР при кураторстве замглавы ОП Олега Татарова думают, что находящийся за решеткой Павловский, за которого залог пока никто не заплатил, даст нужные Офису президента показания из чувства обиды к пятому президенту.

Порошенко, в свою очередь, глубоко шокирован поведением националистов. Ведь финансируемые им люди расписывали фасад ОП за Стерненко, стояли под судом за него и за подозреваемых по делу Шеремета. Сам он лично пришел в гости к освобожденному под домашний арест Андрею Антоненко. Сенцов и вовсе взял деньги, не поблагодарив, как будто, так и надо. В свою очередь, Стерненко занят публичной карьерой и, по слухам, получил недавно $20 тыс. на празднование отставки Арсена Авакова. Ему дают деньги со всех сторон. Сенцову, наоборот, денег не дают, он жалуется на отказ Госкино финансировать его новый проект. А мать его внебрачной дочери Юлия Бабич, до недавнего времени - штатный фотограф Национальной полиции и личный фотограф Арсена Авакова, требует ежемесячных алиментов. Фигуранты дела Шеремета - Андрей Антоненко, Петр Киян, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь - просто в эйфории. Им осталось немного, чтобы выйти из дела по убийству журналиств и требовать компенсации за время, проведенное в СИЗО. Порошенко они своим не считают.

О переживаниях Петра Алексеевича никто бы не узнал, если в публичную плоскость их не вывел его придворный блогер Мирослав Олешко, буквально набросившийся с критикой на Стерненко.

«У чувака есть время созывать всех ради гулек и пиара под МВД на митинг из-за отставки последнего чиновника времен Майдана и весны 14го, но времени поддержать боевого генерала которого судит Портнов и Татаров - не было. Все, что нужно знать о Серёже, агенте ОП, который пошёл на договорняк с Ермаком и Татаровым», - написал Олешко.

Стерненко ему ответил: «Периодически мне пишут и спрашивают, почему такое создание Мирослав Олешко пытается меня информационно атаковать. Последнее обострение у пациента произошло после моего видео против Авакова».

В общем, размежевание и взаимные склоки в националистическом лагере будут нарастать, ведь кормовая база всячески сужается. Многие предпочитают не связывать себя чрезмерными обязательствами с Порошенко, который уже практически «сбитый летчик» в политике, несмотря на наличие у него немалых ресурсов.

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