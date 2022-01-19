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Порошенко после суда о госизмене посетил "Царское село"

19 января 2022, 23:50  •  154 • Политика
СМИ Украины выяснили, где Порошенко отпраздновал завершение заседания суда по делу о госизмене.
Украинские СМИ выяснили, чем занимался экс-президент Украины Пётр Порошенко после суда по обвинению в госизмене.
Как сообщал Царьград, суд 19 января отпустил Порошенко с мерой пресечения - личное обязательство и необходимость сдать загранпаспорт. Госбюро расследований Украины намерено обжаловать эту меру.
"Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан "Царское село" вместе со своей командой", - сообщает "РИА Новости".
Подозреваемый в госизмене в ресторане развлекался со своими соратниками - Ириной Геращенко, одиозным депутатом Алексеем Гончаренко, Викторией Сюмар и другими. Также в ресторане вместе с Порошенко находился крупный бизнесмен Игорь Воронов.
По делу о госизмене Порошенко грозит до 15 лет тюрьмы. Порошенко ранее заявлял, что из 130 открытых на него уголовных дел 40 уже закрыты.

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