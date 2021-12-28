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Порошенко пошёл в контрнаступление: На Украине зарегистрировали обвинение Зеленского в госизмене

28 декабря 2021, 19:35  •  320 • Политика
На Украине зарегистрировали заявления от партии Порошенко о госизмене Зеленского. Президента обвинили в закупке электричества и угля у России.
Обвинение президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене и финансировании терроризма зарегистрировали в украинском Госбюро расследований (ГБР), а также в офисе генпрокурора и Службе безопасности (СБУ). Это обвинение выдвинули депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты Зеленским в отношении самого Порошенко, но тот успел скрыться в Турции до того, как ему успели их предъявить. Тем временем его соратники, похоже, перешли в контрнаступление.
Мы заранее сообщили руководству СБУ, что, согласно закону о статусе народного депутата, хотим записаться на неотложный депутатский приём - для того, чтобы передать заявление о совершении преступления,
- гласит заявление пресс-службы партии Порошенко.
Зеленскому ставят в вину то, что он довёл Украину до энергетического кризиса и вернул страну к закупкам электроэнергии из России и Белоруссии. Также президента Украины обвиняют в закупках русского угля. Это в партии Порошенко квалифицировали как госизмену и финансирование терроризма.

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