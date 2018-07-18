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Порошенко поручил силовым ведомствам пресечь досмотр украинских судов в Азовском море

18 июля 2018, 02:24  •  74 • Украина

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил силовым ведомствам разработать меры по противодействию досмотра украинских судов российскими пограничниками, проходящим через Керченский пролив.

"Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя", - заявил он в эфире телеканала ICTV.

По словам главы государства, соответствующие указания уже были даны министру обороны Степану Полтараку, начальнику Генштаба Виктору Муженко и командующему военно-морскими силами Украины Игорю Воронченко. Кроме того, Порошенко поручил украинским дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму для Генассамблеи ООН. "Я дал поручение, чтобы наши дипломаты на следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН подготовили новую резолюцию ассамблеи по Крыму, чтобы остановить какие-либо инсинуации, спекуляции о статусе Крыма", - добавил президент.

Между Россией и Украиной действует Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который закрепил за этими водными пространствами статус внутренних вод России и Украины. Таким образом, стороны договорились о совместном использовании и охране Азовского моря и Керченского пролива и введении определенных ограничений для плавания судов третьих стран. Однако, в начале июля депутаты Верховной рады потребовали денонсировать договор между странами.

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