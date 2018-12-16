Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма

Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Трансляцию пресс-конференции Порошенко ведёт телеканал «112 Украина».

По словам Порошенко, большое количество украинских госслужащих, в том числе сотрудников правоохранительных органов, имеют родственников в Крыму.

«Я обратился к главе СБУ для того, чтобы украинская контрразведка сделала проверку ведомостей этих госслужащих», — сказал он.

Ранее Порошенко уволил своего постоянного представителя по Крыму Бориса Бабина.

Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года после всенародного голосования, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.