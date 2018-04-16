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Порошенко поручил расторгнуть несколько договоров со странами СНГ
16 апреля 2018, 14:24 • 48 • Украина
КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству расторгнуть ряд договоров со странами СНГ. Об этом в понедельник заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко на согласительном совете в украинском парламенте.
"Верховный главнокомандующий призвал правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ для того, чтобы денонсировать договора, оставив лишь те, которые прагматически необходимы Украине, например, договор о признании дипломов, признании трудоустройства, договор про транзит и другие, которые будут необходимы для работы экономики Украины", - сказала она.
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