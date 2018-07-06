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Порошенко поручил приостановить использование миномётов после гибели военных на учениях

06 июля 2018, 15:54  •  68 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главе Генштаба Виктору Муженко установить причины ЧП на полигоне, в результате которого погибли военнослужащие.
 
© Maxym Marusenko globallookpress.com
 

Об этом сообщается на сайте главы Украины.

«Даю поручение: на учениях до завершения расследования указанные миномёты не применять», — сказал Порошенко.

Как уточняют украинские СМИ, речь идёт о миномётах М120-15 «Молот».

Инцидент произошёл утром в пятницу, 6 июля. По последним данным, в результате ЧП погибли трое военнослужащих, девять пострадали.

Возбуждено дело. В украинской прокуратуре заявили, что причиной ЧП стал взрыв мины в стволе миномёта.

В 2017 году сообщалось, что при взрыве миномёта «Молот» погибли трое украинских военных.

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