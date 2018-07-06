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Порошенко поручил приостановить использование миномётов после гибели военных на учениях
06 июля 2018, 15:54 • 68 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главе Генштаба Виктору Муженко установить причины ЧП на полигоне, в результате которого погибли военнослужащие.
© Maxym Marusenko globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте главы Украины.
«Даю поручение: на учениях до завершения расследования указанные миномёты не применять», — сказал Порошенко.
Как уточняют украинские СМИ, речь идёт о миномётах М120-15 «Молот».
Инцидент произошёл утром в пятницу, 6 июля. По последним данным, в результате ЧП погибли трое военнослужащих, девять пострадали.
Возбуждено дело. В украинской прокуратуре заявили, что причиной ЧП стал взрыв мины в стволе миномёта.
В 2017 году сообщалось, что при взрыве миномёта «Молот» погибли трое украинских военных.
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