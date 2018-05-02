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Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ

02 мая 2018, 18:54  •  115 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ.
 
Reuters
 

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны президент указал на то, что Украина прекращает «участие в координационных органах СНГ», сообщает телеканал «112 Украина».

«МИД проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных сделок. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина не будет больше участвовать в каких-либо координационных органах СНГ», — сказал он.

Порошенко дал поручение главе МИД Украины Павлу Климкину в течение недели внести предложения об отзыве всех представителей страны из органов СНГ.

«Нам там, в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать», — заявил он.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман отметил, что прекращение сотрудничества Украины с СНГ не повлияет на экономику страны. 

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал ФАН поручение Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.

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