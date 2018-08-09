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Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму для сессии ГА ООН
09 августа 2018, 12:24 • 87 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что дал поручения дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
«Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — написал президент в Facebook.
По его словам, Генассамблея «уже неоднократно поддерживала позицию Украины».
В конце 2017 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму. Киев поддержал принятие резолюции.
В Совете Федерации прокомментировали ФАН заявление Министерства иностранных дел Украины о принятой ГА ООН резолюции по Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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