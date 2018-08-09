Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму для сессии ГА ООН

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что дал поручения дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — написал президент в Facebook.

По его словам, Генассамблея «уже неоднократно поддерживала позицию Украины».

В конце 2017 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму. Киев поддержал принятие резолюции.

В Совете Федерации прокомментировали ФАН заявление Министерства иностранных дел Украины о принятой ГА ООН резолюции по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.