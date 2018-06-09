Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключённых в России и Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко поручил уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских заключённых в России и Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Для этого президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать уполномоченному в её работе на территории России», — отметили там.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил о регулярных контактах с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой по вопросам содержания россиян, заключённых под стражу на Украине.