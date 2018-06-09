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Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключённых в России и Донбассе
09 июня 2018, 20:09 • 64 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко поручил уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских заключённых в России и Донбассе.
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Для этого президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать уполномоченному в её работе на территории России», — отметили там.
Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил о регулярных контактах с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой по вопросам содержания россиян, заключённых под стражу на Украине.
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