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Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключённых в России и Донбассе

09 июня 2018, 20:09  •  64 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко поручил уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских заключённых в России и Донбассе.
 
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
 

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Для этого президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать уполномоченному в её работе на территории России», — отметили там.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил о регулярных контактах с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой по вопросам содержания россиян, заключённых под стражу на Украине.

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