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Порошенко поручил направить в Мали 20 военнослужащих Украины

09 января 2019, 23:24  •  58 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отправлении 20 военнослужащих вооружённых сил страны в Мали для стабилизации ситуации в регионе.
 
Reuters
 

Согласно указу №6/2019, опубликованному и вступившему в силу 9 января, «национальный персонал» направляется «для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали».

Ответственность за обеспечение участия украинских миротворцев в миссии ООН в Мали возлагается на кабинет министров.

В декабре сообщалось, что в результате нападения боевиков в двух населённых пунктах Мали погибли 47 человек.

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