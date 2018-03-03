Порошенко попросил украинцев «прикрутить» газ из-за расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что возглавляемая им компания решила расторгнуть контракты с украинским «Нафтогазом». Решение было принято после того, как Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по финансовому спору между этими хозяйствующими субъектами, по которому «Газпром» обязали выплатить компенсацию за недопоставку газа по транзиту в сумме 4,63 млрд. долларов. А с учетом решения по другому спору, который был разрешен в пользу российской компании, сумма компенсации снизилась до 2,56 млрд. «Газпром» уже заявил, что будет оспаривать это решение арбитража, потому что оно основывается не на объективных факторах.

- Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным, - дословно заявил Миллер.

Действительно, основание в виде формулировки «состояние экономики» является беспрецедентным во всей мировой судебной практике. Используя его, можно освободить от обязательств любого должника и банкрота. И Украина наверняка постарается воспользоваться этим прецедентом при попытках кредиторов, того же МВФ, к слову, получить назад одолженные Киеву деньги.

Hа пик экономического конфликта наложился климатический факторФото: REUTERS

Днем раньше стало известно, что с 1 марта «Газпром» отказался поставлять газ на Украину и даже вернул предоплату от «Нафтогаза». Впрочем, сделано это было не из каких-то злонамеренных побуждений. Просто по решению все того же Стокгольмского арбитража по другому спору, не о поставках по транзиту, а продаже газа Украине, «Нафтогаз» был обязан закупать у «Газпрома» не менее 4 млрд. кубометров в год до завершения действующего контракта, который истекает в 10 часов утра 1-го января 2019 года. Но раз в квартал, как это и предписано контрактом, сторонам было необходимо подписывать дополнительное соглашение. Именно это украинская сторона почему-то «забыла» сделать, явно рассчитывая провернуть еще какую-то аферу в дальнейшем. Например, вернуть предоплату после получения газа на основании отсутствия дополнительного соглашения. Вернув предоплату, «Газпром» возможности непредсказуемого маневра украинскую сторону лишил.

Более того, российская компания снизила давление в газопроводе. Говоря проще, уменьшила объемы прокачиваемого через Украину газа. И Незалежная тут же завыла от ярости и заныла от холода. Все заклинания о том, что Украина вот уже два, а некоторые заявляют, что и три года не пользуется газом из России, оказались откровенной ложью. Как и мифический европейский газ, который якобы начала получать по реверсу Украина вместо российского.

Европейские партнеры продолжают получать необходимое им топливо в согласованных в договорах объемах. Но вот «лишнего» газа, который Украина могла отбирать из трубы и оплачивать его той же, к примеру, Словакии как реверсный, там больше нет. Руководство «Нафтогаза» успокаивает население Украины, мол, газа у нас полно в хранилищах, надо только поднять его оттуда, что требует времени. Называется даже объем – 10 млрд. кубов. И это более, чем вдвое превышает необходимое. Вот только не объясняется, что в хранилищах обязан поддерживаться определенный запас, технически необходимый для обеспечения прокачки по трубе.

Все бы ничего, но на пик экономического конфликта наложился климатический фактор. Как раз в эти дни по всей Украине затрещали морозы и запели метели. И занимающий пост президента Украины Петр Порошенко отреагировал на ситуацию весьма своеобразно. Руководство Украины решило требовать от «Газпрома» компенсацию между договорной ценой газа и ценой закупки Украиной газа на спотовом европейском рынке. А на нем, в связи с нынешними холодами, за тысячу кубометров газа платят уже 600 долларов США. Если же «Газпром» откажется, то Украина постарается засудить его, а до того - арестовать все найденные зарубежные активы российской компании. В качестве такого актива в Киеве называют даже проект «Северный поток-2». Эксперты оценивают перспективы таких действий как маловероятные, а некоторые даже называют их смешными. Всех действительно рассмешил министр иностранных дел Павло Климкин, который на ТВ уже отчитался, что дал поручения украинским послам в странах Евросоюза искать активы «Газпрома» по всей Европе.

Однако, от поиска активов «Газпрома» согреться могут разве что сами послы и их помощники, а что делать всему населению Незалежной? Ведь ситуация в эти дни сложилась действительно критическая. Закрыты ясли и детские сады, школы, колледжи, лицеи, институты и университеты. В учреждениях люди работают в верхней одежде. В этих условиях Порошенко выступил с инициативой «#Прикрути». Он предложил украинцам «объединиться против очередной провокации Кремля» и снизить температуру в жилых помещениях на несколько градусов, чтобы преодолеть дефицит газа. Прикрути вентиль отопления – и все будет в порядке. Смешной призыв, показывающий, насколько глава государства не в курсе, как живут граждане его государства. Ведь прикрутить вентиль отопления могут лишь те, у кого в квартире стоят газовые котлы индивидуального пользования. А большинство городского населения страны живет в домах с централизованной системой отопления, с централизованными системами водоснабжения и канализации.

Прекрасная инициатива! Предложить мерзнущим добровольно мерзнуть еще больше. Остается ждать следующих акций в том же духе: #Немой, #Несмывай, #Неешь и #Сдохнинаконец. И все, чтобы «отомстить агрессору». И, главное – исполнять при этом новую версию гимна – «Ще не змерзла Украина». Подстукивая в такт зубами от холода. А Петру Алексеевичу в это время тепло будет не только на Мальдивах, но и в своей резиденции, где вряд ли экономят на отоплении.

Однако, это уже не наша забота. Как написал известный телеведущий и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушкво в своем микроблоге: «Такой «покупатель», как нынешняя Украина, – это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев – и во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите. Она вам еще покажет бандерову мать».