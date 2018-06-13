Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Америка плюс» против «большой Евразии»
Владимир Путин: Когда есть такие люди, наше будущее надёжно обеспечено. Всё буде...
На Украине «Северный поток — 2» связали с угрозой европейской цивилизации
План помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно
Главная / Украина

Порошенко попросил политиков Сербии не проводить «антиукраинскую кампанию»

13 июня 2018, 11:54  •  211 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко попросил президента Сербии Александра Вучича призвать сербских политиков не проводить «антиукраинскую кампанию». Об этом заявили в пресс-службе Вучича.
 
@poroshenko Twitter
 

Главы государств приняли участие в открытии Трансанатолийского газопровода (TANAP).

«Украина уважает и будет уважать территориальную целостность Сербии, заявил президент Порошенко и попросил президента Вучича использовать свой авторитет и призвать политиков Сербии не проводить антиукраинскую кампанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сербский лидер поблагодарил Порошенко за позицию украинской стороны по непризнанию самопровозглашённой республики Косово.

Ранее в Турции прошла церемония открытия газопровода TANAP.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

211
Источник
Похожие новости
13 июня 2018, 11:54
Порошенко попросил политиков Сербии не проводить «антиукраинскую кампанию»
12 июня 2018, 22:54
В «Укрпочте» заявили о возможности скорого банкротства
13 июня 2018, 11:54
СМИ: Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по делу МН17

12 июня 2018, 16:24
В НБУ объяснили предназначение кредитов от МВФ
13 июня 2018, 11:54
На Украине «Северный поток — 2» связали с угрозой европейской цивилизации
12 июня 2018, 22:54
«Настоящий герой Украины»: как история жизни Сидора Ковпака помогает развеять мифы националистов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 июня 2018, 22:09
«Про Украину там не вспоминали»: почему Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал поддержки»
07 июня 2018, 06:40
Обложили! Американские военные стратеги свяжут России руки
07 июня 2018, 21:09
Поклонская уверена, что Порошенко отдали приказ идти в атаку на Донбасс
07 июня 2018, 06:39
Пришельцы. Из воды, не из космоса
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
07 июня 2018, 13:09
Власть испугалась ухода олигархов "в оппозицию"
11 июня 2018, 17:39
«Меркель идёт ва-банк»: зачем министры иностранных дел «нормандской четвёрки» собираются в Берлине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.