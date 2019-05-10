Порошенко попросил Меркель наказать Россию новыми санкциями за выдачу паспортов Донбассу

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Порошенко призвал Берлин поддержать усиление санкций в отношении Москвы "в ответ на так называемые паспортные указы".

В пресс-службе также сообщили, что политики обсудили рассмотрение Международным морским трибуналом вопроса об освобождении 24 моряков ВМС Украины, задержанных Россией за незаконное пересечение границы в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Как говорится в сообщении, Порошенко и Меркель уделили внимание усилению давления на Россию с целью освобождения украинских моряков. В ходе разговора также было отмечено, что партнёрство Украины и ФРГ за последние пять лет "достигло стратегического уровня".