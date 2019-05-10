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Порошенко попросил Меркель наказать Россию новыми санкциями за выдачу паспортов Донбассу

10 мая 2019, 16:39  •  18 • Политика
Президент Украины Пётр Порошенко созвонился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, призвав её поддержать новые санкции против России в связи с решением Москвы об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Порошенко призвал Берлин поддержать усиление санкций в отношении Москвы "в ответ на так называемые паспортные указы".
В пресс-службе также сообщили, что политики обсудили рассмотрение Международным морским трибуналом вопроса об освобождении 24 моряков ВМС Украины, задержанных Россией за незаконное пересечение границы в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
Как говорится в сообщении, Порошенко и Меркель уделили внимание усилению давления на Россию с целью освобождения украинских моряков. В ходе разговора также было отмечено, что партнёрство Украины и ФРГ за последние пять лет "достигло стратегического уровня".

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