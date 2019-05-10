|
Порошенко попросил Меркель наказать Россию новыми санкциями за выдачу паспортов Донбассу
10 мая 2019, 16:39 • 18 • Политика
Президент Украины Пётр Порошенко созвонился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, призвав её поддержать новые санкции против России в связи с решением Москвы об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Порошенко призвал Берлин поддержать усиление санкций в отношении Москвы "в ответ на так называемые паспортные указы".
В пресс-службе также сообщили, что политики обсудили рассмотрение Международным морским трибуналом вопроса об освобождении 24 моряков ВМС Украины, задержанных Россией за незаконное пересечение границы в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
Как говорится в сообщении, Порошенко и Меркель уделили внимание усилению давления на Россию с целью освобождения украинских моряков. В ходе разговора также было отмечено, что партнёрство Украины и ФРГ за последние пять лет "достигло стратегического уровня".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 мая 2019, 00:09
|
06 мая 2019, 05:24
|
08 мая 2019, 02:54
|
05 мая 2019, 09:54
|
09 мая 2019, 17:54
|
06 мая 2019, 01:54
|
03 мая 2019, 17:54