Порошенко попросил главу УПЦ МП помочь в освобождении украинских моряков

Президент Украины Пётр Порошенко обратился к предстоятелю канонической Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Онуфрию с просьбой помочь в освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (моряков. — RT)», — сказал Порошенко.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, затем они были задержаны. Моряки, которые находились на борту, попали под арест.

Как подтвердил глава СБУ Василий Грицак, на борту кораблей находились сотрудники ведомства.

В свою очередь, в департаменте береговой охраны Пограничной службы ФСБ заявили, что строительство и эксплуатация моста через Керченский пролив подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины.