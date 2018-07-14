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Порошенко попросил Францию направить часть вертолётов Airbus Helicopters для нужд ВСУ

14 июля 2018, 18:54  •  129 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поставка вертолётов компании Airbus Helicopters усилит возможности служб безопасности страны, а также попросил у Франции разрешения передать часть вертолётов Вооружённым силам Украины.
 
Reuters
 

Об этом сообщается на сайте президента.

В ходе встречи с руководством французской компании-производителя и послом Франции на Украине Порошенко заявил, что покупка вертолётов должна поддержать создание единой системы авиационной безопасности Украины.

Он отметил, что хотел бы внести поправки в подтверждающее сделку соглашение, которое будет подписано через месяц.

«Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолётов, могла пойти для Вооружённых сил Украины», — сказал украинский президент.

Он добавил, что в связи с этим можно внести уточнения по комплектации вертолётов для таких целей.

Порошенко не исключил в дальнейшем создания совместного предприятия по производству вертолётов на территории Украины.

«Это первая наша объёмная работа, и я не исключаю возможности создания совместных предприятий. У Украины очень мощная база вертолётостроения. С общими проектами мы можем выходить и на рынки третьих стран, в чём я очень заинтересован», — заключил украинский президент.

Ранее сообщалось, что украинское правительство и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставке 55 вертолётов для Национальной полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, приграничной службы и войск Национальной гвардии Украины.

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