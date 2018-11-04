Порошенко попросил Эрдогана отправить турецких солдат в Донбасс

Во время встречи с Реджепом Эрдоганом в Стамбуле президент Украины Петр Порошенко предложил отправить турецких военнослужащих в Донбасс в качестве миротворцев ООН.

Президент Украины Петр Порошенко предложил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану оправить военнослужащих своей страны в Донбасс. Эту идею глава украинского государства озвучил во время своего официального визита в Стамбул.

Порошенко отметил, что Киев испытывает высокую степень доверия по отношению к Анкаре, а потому был бы только рад, если бы турецкие солдаты приняли на себя мандат миротворцев ООН.

Что касается самого президента Турции, то он, как кажется, отнесся к данному предложению более сдержано. В ходе совместного брифинга с высоким иностранным гостем Эрдоган не стал комментировать возможность появление в Донбассе турецких миротворцев.

Он лишь отметил, что текущая политическая линия Анкары заключается в поддержке территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Потому, пояснил Реджеп Эрдоган, Турция, к примеру, не намерена признавать факт возвращения Крымского полуострова в состав России по итогам референдума 2014 года.