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Порошенко пообещал запускать в космос украинские ракеты из Флориды

09 февраля 2019, 19:24  •  21 • В России

Выборная кампания в президенты Украины еще не началась в Незалежной, а психическое здоровье некоторых кандидатов или хотя бы их ответственность за собственные слова уже заставляют желать лучшего.

- Реальнi справi, а не брехливi обiцянки! – пообещал Порошенко своим избирателям, представляя свою программу обещаний избирателям. И тут же исполнил показательную программу из этих самых «лживых обещаний».

- Днепровский «Южмаш» и ряд предприятий дают возможность в разы увеличить запуск с космос ракет и спутников с украинскими компонентами. Украина скоро запустит ракеты с Канаверал, тем более, что наши связи с НАСА крепнут и развиваются, - буквально заявил он на форуме «открытый диалог», который, как сообщает «Страна.uа», в эту субботу проходит в Киеве. Ни больше, ни меньше. Украинские кастрюли, пардон, ракеты взлетят с космодрома во Флориде. Как их туда доставлять, откуда, за какие деньги, но самое главное - кто их сделает? Куча вопросов. но Петя упоенно машет волшебной дудочкой крысоловоа. Ведь в нее даже дудеть не надо. Знай маши, а элехторат (это не ошибка) будет завороженно внимать. Кстати, на Байконуре уже кучу лет на складе пылится украинский спутник «Лыбедь», который Незалежная никак не может запустить. С уже готового космодрома.

А еще Порошенко пообещал, что поезда «Интерсити» будут доставлять пассажиров в каждое украинское село. Сейчас эти «скоростные» составы из одного вагона в каждом из них возят пассажиров с вокзала в Киеве в международный аэропорт Борисполь и назад. Ну как возят? Когда не ломаются посреди поля, и авиапассажирам не приходится добираться до места назначения пешком по снегу. Говорят, уже привычную колею натоптали.

Но в будущем, конечно же, все будет совсем не так. Потому что Америка Украине, нет, не подарит, а продаст в кредит электровозы собственного производства. Благо кредит Трамп уже, как сказал Порошенко, выделил. А сам договор о сделке ценой в миллиард долларов был подписан еще в феврале прошлого года «Укрзализныцей» и General Electric в присутствии посла США и самого Порошенко.

Первые электровозы уже появились на Украине. Правда, и тут не обошлось без «сюрпризов». Уже несколько раз хваленый американский электровоз не мог сдвинуть с места товарный состав в 40 с небольшим вагонов, и состав вместе с американской машиной приходилось тянуть старым советским локомотивам. Которые, кстати, до сих пор исправно тянут и 60-тивагонные составы, и даже более тяжелые.

Единственное, чего не пообещал Порошенко своим сторонникам на форуме – так это построить и запустить на Украине гиперлуп Илона Маска, как это хотел сделать министр инфраструктуры Омелян. Буквально на днях признавшийся, что он не Гарри Поттер, и у него нет волшебной палочки.

- Правительство — это не Хогвартс, у нас нет волшебных палочек, чтобы отремонтировать все дороги, - огрызнулся Омелян в ответ на претензии к состоянию дорог в стране, высказанным ему на «правительственном часе» в Верховной Раде в пятницу. - Благодаря Дорожному фонду каждая область продолжает строительство дорог. На протяжении пяти лет работы Дорожного фонда мы отстроим магистрали, которые соединяют областные центры и наведем порядок на основных центральных магистралях каждой области.

И подчеркнул, что только для ремонта ему необходимо 200 млрд. гривен в год. А для восстановления дорог с нуля – как минимум, 300 млрд. ежегодно. Но от гиперлупа Омеляне не отказался. Может, поэтому Порошенко и не стал затрагивать эту тему, что это «чужая корова», и ее «доит» не он.

А, может, потому и не стал говорить, что все эти будущие перемоги из цикла ненаучной фантастики занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич озвучил еще до обеда участников форума. На который организаторы привезли не только закуски и соки, но и, как утверждают очевидцы, вино «Коблево» и водку «Президентский стандарт». Десятками коробок.

В штабе Порошенко соврали, что он выиграл суд и Би-Би-Си?

Кто знает, может после «Президентского стандарта» именуемый президентом Украины человек и дойдет до того самого состояния своей фантазии, который многие на Незалежной уже стали считать для него стандартным. И мы еще услышим про гиперлупу. Или про еще какой-нибудь такой же «реальный» проект. Который после «стандарта» избиратели примут на «ура» и без всякой логики или каких-то иных аргументов.

P.S. Кстати, Порошенко еще пообещал провести высокоскоростной интернет в каждое село.

- Там, где есть электричество, там будет и интернет, - буквально заявил Петр Алексеевич, правда, мой хороший приятель, прочитав это, воскликнул: "А не означает ли это, что там, куда не удастся провести интернет, отрубят и электричество. Чтобы нельзя было потом сказать, что кандидат не выполнил свое обещание".

Не знаю, как кто, но я бы на месте украинцев точно призадумался бы и над вероятностью такого варианта.

Жители Киева, Одессы, Харькова и Львова высказывают свое мнение относительно предстоящих президентских выборов на Украине.

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