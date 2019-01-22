Порошенко пообещал улучшение жизни на Украине через три года

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что граждане Украины увидят улучшение жизни по итогам проведённых реформ в ближайшие три года.

Об этом украинский лидер заявил на открытии торжеств на Софийской площади в Киеве по случаю Дня соборности.

«Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалёкая перспектива одного-двух, максимум трёх лет», — сказал Порошенко.

Президент страны подчеркнул, что путь Украины — европейский путь с высоким уровнем жизни.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о том, что Украине удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.