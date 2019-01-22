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Порошенко пообещал улучшение жизни на Украине через три года
22 января 2019, 15:40 • 76 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко считает, что граждане Украины увидят улучшение жизни по итогам проведённых реформ в ближайшие три года.
Reuters
Об этом украинский лидер заявил на открытии торжеств на Софийской площади в Киеве по случаю Дня соборности.
«Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалёкая перспектива одного-двух, максимум трёх лет», — сказал Порошенко.
Президент страны подчеркнул, что путь Украины — европейский путь с высоким уровнем жизни.
Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о том, что Украине удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.
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