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Порошенко пообещал улучшение жизни на Украине через три года

22 января 2019, 15:40  •  76 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко считает, что граждане Украины увидят улучшение жизни по итогам проведённых реформ в ближайшие три года.
 
Reuters
 

Об этом украинский лидер заявил на открытии торжеств на Софийской площади в Киеве по случаю Дня соборности.

«Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалёкая перспектива одного-двух, максимум трёх лет», — сказал Порошенко.

Президент страны подчеркнул, что путь Украины — европейский путь с высоким уровнем жизни. 

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о том, что Украине удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.

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