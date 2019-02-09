Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин "с удовлетворением" принял приглашение приехать в Италию – посол
Почему перенесли выступление Путина
В Киеве разъяснили указ Порошенко о границах в Донбассе
Посольство Украины устроило истерику из-за статьи The Times о "гражданской ...
Главная / Украина

Порошенко пообещал украинцам честные и прозрачные выборы

09 февраля 2019, 17:39  •  69 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко пообещал украинцам честные и прозрачные президентские выборы. По его словам, честный выборный процесс должен приблизить страну к Европейскому союзу.
 
РИА Новости
 

«Украинское государство и его структуры, которые отвечают за соблюдение закона, порядка и честности избирательного процесса, исполнят свои задачи. Это я гарантировал во время обращения к Верховной раде в сентябре 2018 года, эта гарантия в силе и действительна до окончательного подсчёта голосов», — заявил Порошенко, представляя свою предвыборную программу. Его слова приводит РИА Новости.

Он также призвал оппозицию в стране «не спекулировать на избирательной теме».

Ранее Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


69
Источник
Похожие новости
09 февраля 2019, 14:39
RFI: выборы в Молдове через призму обещаний главных политических сил
09 февраля 2019, 17:39
Эксперт прокомментировал слова Порошенко о членстве Украины в ЕС и НАТО
08 февраля 2019, 22:09
На Украине возбудили более 20 дел из-за нарушений в ходе предвыборной кампании
Загрузка...
08 февраля 2019, 22:09
США намерены отговорить Венгрию от участия в «Турецком потоке»
09 февраля 2019, 17:39
Порошенко пообещал украинцам честные и прозрачные выборы
09 февраля 2019, 14:24
МИД: Россия готова продолжать транзит газа через Украину на своих условиях
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
09 февраля 2019, 04:54
Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
09 февраля 2019, 10:08
"Даже Жириновский такого не говорил!" Жаркая "схватка" между русс...
09 февраля 2019, 01:39
"Румыния, Польша и Венгрия оккупированы Украиной": Соперник Порошенко "...
09 февраля 2019, 08:09
Шведский журналист допустил прямую ликвидацию украинских нарушителей в Керченском про...
09 февраля 2019, 08:09
"Вам нужно освежиться": Говорившего о пенсиях кандидата в президенты Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2019, 21:09
Могла ли Елена Бойко звонить в Россию из украинской тюрьмы
05 февраля 2019, 09:54
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военные базы России
03 февраля 2019, 12:24
Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.