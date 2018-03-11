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Порошенко пообещал сделать всё необходимое для скорейшего ввода миссии ООН в Донбасс

11 марта 2018, 21:54  •  125 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сделает всё возможное для скорейшего ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс.
 
РИА Новости © Ali Hashisho
 

«Это — единственный вариант, который может остановить убийства украинцев, как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет в оккупированном Донбассе», — написал он в Twitter.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила о готовности ЕС поддержать ввод миротворцев в Донбасс.

10 марта украинский блогер раскрыл план Порошенко по «зачистке» Донбасса после ввода миротворцев.

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