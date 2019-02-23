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Порошенко пообещал провести скоростной интернет во все сёла Украины через пять лет
23 февраля 2019, 16:24 • 51 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что через пять лет скоростной интернет будет проведён во все сёла страны.
Reuters
«Интернет в следующие пять лет должен быть везде, где есть электричество, — широкополосный, скоростной, в каждом селе», — цитирует его РИА Новости.
Также Порошенко анонсировал переход на мобильную связь пятого поколения в скором времени.
Ранее секретарь комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады народный депутат Иван Винник заявил, что на Украине фактически созданы кибервойска, однако официально об этом не объявлено.
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