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Порошенко пообещал применять комплексы Javelin в случае наступления ополченцев в Донбассе

23 мая 2018, 16:54  •  75 • Украина

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Предоставленные Украине Соединенными Штатами противотанковые ракетные комплексы Javelin будут использоваться в зоне боевых действий в Донбассе в случае полномасштабного наступления со стороны ополченцев. Об этом заявил в среду президент Петр Порошенко, выступая в Николаеве на торжествах по случаю 100-летия создания морской пехоты.

"Использование "Джавелинов" дает преимущества во время выполнения заданий по поражению враждебной бронетехники и значительно повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава. Конечно, это сугубо оборонительное оружие, предоставленное Украине США, будет использоваться лишь в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков [в Донбассе], - отметил Порошенко. - Оно станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии".

По словам президента, накануне в Черниговской области он проверил готовность вооруженных сил к боевому использованию первого серийного противотанкового ракетного комплекса третьего поколения, полученного от США.

1 марта Госдепартамент одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в январе заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.

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