Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Петр Симоненко в эксклюзивном интервью «Комсомолке»: На месте президента Украины...
Вице спикер Рады обещала "выжить" российских дипломатов из международн...
"Уровень лжи абсолютный": В Сети прокомментировали заявление Помпео о ...
"Доктора Смерть" Супрун отстранили только для того, чтобы сделать мини...
Главная / Украина

Порошенко пообещал подать заявку на членство Украины в ЕС в 2023 году

08 февраля 2019, 15:39  •  70 • Украина
Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2023 году, а также получит план действий по членству в НАТО, который начнёт выполнять. Об этом говорится в программе кандидата в президенты, нынешнего украинского лидера Петра Порошенко.
 
©Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«В 2023 году мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнём выполнять план действий по членству в НАТО», — цитирует программу Порошенко Интерфакс-Украина.

По словам президента, благодаря членству в ЕС и НАТО украинцам будут обеспечены высокие стандарты жизни и верховенство права.

«В ЕС и НАТО мы вступим как страна — региональный лидер», — говорится в программе.

Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

В сентябре 2018 года глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал информацию, что Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки к Конституции о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


70
Источник
Похожие новости
08 февраля 2019, 15:39
Россия воздержится от направления на Украину наблюдателей
07 февраля 2019, 20:09
Украинский телеканал оштрафовали за «разжигание национальной вражды»
07 февраля 2019, 23:24
В НАТО заявили, что признают стремление Украины присоединиться к альянсу
Загрузка...
07 февраля 2019, 23:24
Посол Германии назвал нереалистичным быстрое вступление Украины в ЕС
08 февраля 2019, 02:39
В Госдуме оценили предстоящие выборы на Украине
08 февраля 2019, 15:39
Порошенко пообещал подать заявку на членство Украины в ЕС в 2023 году
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 февраля 2019, 12:39
Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные ...
08 февраля 2019, 02:54
"Следили на 12 автомобилях": Комик и кандидат в президенты Украины Зеленски...
08 февраля 2019, 09:24
Самый богатый человек мира преподал "урок" шантажистам - "слил" в...
08 февраля 2019, 06:09
"Патриот" не смог: США увидели спасение под "Железным куполом" Из...
08 февраля 2019, 06:09
С-300 навели страху на Израиль и США не только в Сирии, но и в Венесуэле
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращение земного шарика по американской схеме"
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
07 февраля 2019, 13:54
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израиля подставил Иран и Сирию через С-300
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Венесуэлу российского борта
07 февраля 2019, 13:54
"Конец еврейского фашизма": в Тель-Авиве наконец разглядели сирийские С-300
05 февраля 2019, 09:54
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военные базы России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.