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Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев

21 июля 2019, 20:54  •  101 • Украина
Лидер партии «Европейская солидарность» — бывший президент Украины Пётр Порошенко — пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.
 
© Reuters
 

«Мы сделаем всё, чтобы оправдать то доверие, которое нашей команде, наилучшей команде, вы оказали», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Он также поблагодарил «всех и каждого, кто сегодня отдал голос за «Европейскую солидарность».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал победу на выборах в Верховную раду своей партии «Слуга народа» большой ответственностью. Он также выразил благодарность всем избирателям.

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