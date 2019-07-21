Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев

Лидер партии «Европейская солидарность» — бывший президент Украины Пётр Порошенко — пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.

«Мы сделаем всё, чтобы оправдать то доверие, которое нашей команде, наилучшей команде, вы оказали», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Он также поблагодарил «всех и каждого, кто сегодня отдал голос за «Европейскую солидарность».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал победу на выборах в Верховную раду своей партии «Слуга народа» большой ответственностью. Он также выразил благодарность всем избирателям.